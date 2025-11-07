2023年の東京盃（大井・Jpn2）などに優勝したドンフランキー（牡6・栗東・斉藤崇史）は、11月6日付で競走馬登録を抹消した。今後は北海道新冠郡新冠町の優駿スタリオンステーションで種牡馬となる予定。ドンフランキーは2019年2月15日生まれ、父ダイワメジャー、母ウィーミスフランキーという血統。馬主は早野誠氏。JRA通算成績は14戦6勝で、JRA獲得賞金は1億1776万8000円（付加賞含む）。地方では4戦2勝（獲得賞金7550万円）