どこかで聞いたことはあるけれど、誰の言葉かは知らない…。このクイズで、偉人の名言とその意味を一緒に覚えよう！あなたの毎日が前向きになる言葉をお届けします。「なんとしても避けたかったのは、人生を振り返ったとき、映画しかないという事態です」は誰の名言？「なんとしても避けたかったのは、人生を振り返ったとき、映画しかないという事態です」は誰の名言でしょうか？ヒントは、世界的な映画スターです。あなたは正解が