9日から始まる大相撲九州場所。初日の取り組みが発表され、連覇を狙う横綱・大の里は、高安との一番が組まれました。先場所、ことし3度目の優勝を飾り、連覇を目指す石川県津幡町出身の横綱・大の里。九州場所の初日は4場所連続小結のベテラン高安。2日目には、直近の二場所続けて金星を配給している苦手、前頭筆頭の白桜鵬です。今場所、新入幕の津幡町出身・欧勝海は初日、前頭十五枚目の湘南乃海と。2日目は前頭十七枚目・朝紅