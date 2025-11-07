北朝鮮とロシアの軍内部で思想・政治活動を統括する中枢組織の幹部らが平壌で相次いで会談を行った。昨年、北朝鮮軍のロシア派兵が公式に確認されて以降、両国の「軍政（軍事政治）」部門が実務レベルで本格的な協力協議に入ったのは今回が初めてで、注目を集めている。朝鮮中央通信と労働新聞によると、5日、平壌で朝鮮人民軍総政治局代表団とロシア国防省軍事政治総局代表団の会談が行われた。北朝鮮側からは朴英一（パク・ヨン