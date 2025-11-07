【モデルプレス＝2025/11/07】タレントの小倉優子が11月6日、自身のInstagramを更新。子どもたちに好評だという鶏手羽料理をレシピとともに動画で公開し、反響を呼んでいる。【写真】3児のママタレ「ビールにも合う」13分放って置くだけ料理◆小倉優子、子どもたちお気に入りの鶏手羽料理公開小倉は「13分放って置くだけ！」と言葉を添えて「手羽中の黒酢煮」を作る様子を動画で公開。「小倉家のリピート率No1」とも書かれており、