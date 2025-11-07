Ê¼¸Ë¤Î¿·¤¿¤ÊÆîËÌ¼´¡ÖÅìÇÅËáÆ»¡×¤¬´°À®Ê¼¸Ë¸©¤¬À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤¿¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¡ÖÅìÇÅËáÆ»¡Ê¤Ò¤¬¤·¤Ï¤ê¤Þ¤É¤¦¡Ë¡×¤¬¡¢2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î16»þ¤ËÁ´Àþ³«ÄÌ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£²Ã¸ÅÀî»Ô¤«¤é¾®Ìî»Ô¤Þ¤Ç¤ò·ë¤Ö¤³¤ÎÆ»Ï©¤Ï¡¢ÅìÇÅËá¡¦ËÌÇÅËáÃÏ°è¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯¤á¤ë¡ÖÅìÇÅËáÆîËÌÆ»Ï©¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¸òÄÌ¤ÎÍøÊØÀ­¸þ¾å¤ä·ÐºÑ³èÀ­²½¤ËÂç¤­¤¯´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÅìÇÅËáÆ»¡ÊÅìÇÅËáÆîËÌÆ»Ï©¡Ë¤ÎÁ´¶è´Ö12¡¥1km¤¬Á´Àþ³«ÄÌ¡Ê²èÁü°úÍÑ¡§ÅìÇÅËáÆî