ホラー漫画家の日野日出志氏（79歳）が11月5日、自身のX（Twitter）を更新。「膵臓癌を宣告された」と公表した。日野氏はこの日、「膵臓癌を宣告された。幸い転移が無いので年明けに切除することになった。年内いっぱいは抗癌剤の点滴と飲み薬で癌の縮小と拡大を食い止める治療を続ける予定だ。無茶な酒とヘビースモーカーの末路である。全ては自己責任。天命として受け入れるしかない。この歳まで生きたことを感謝しよう」と投稿