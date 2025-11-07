9日(日)は九州から北海道にかけて雨が降り、西日本や東日本では雷を伴って雨脚が強まる所もあるでしょう。また、台風26号は発達しながら北上し、来週は沖縄に影響を与える恐れがあります。台風の北側には前線が延びる予想で、雨が強まる可能性も。今後の動向に注意が必要です。9日(日)は広く雨雨脚が強まる所も8日(土)は、北海道は寒気の影響が残り、午前中は雪の降る所があるでしょう。朝は冷え込み、路面が凍結する所もありそ