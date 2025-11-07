主人公・山吹さんは、子ども会の役員になりましたが、クセが強い会長・べき子さんに悩まされています。べき子さんは、役員からの意見を聞き入れず、否定ばかり。やがて、誰も逆らうことができなくなり、役員としての1年はガマンの連続に。そしてやっと、1年の任期を終え、次の役員へ引き継ぎをします…。著者・こっとん(@amatou_kotton)さんの漫画作品『非常識な人』をダイジェスト版でごらんください。 ©amatou_kotton