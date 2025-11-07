セダンだから挑戦できるトヨタ自動車はジャパンモビリティショー2025に『カローラ・コンセプト』を出展。あえてセダン市場にトライする意図や、そのデザインの特徴について担当デザイナー氏に話を聞いた。【画像】2026年で60周年！あえてセダンで挑戦する『トヨタ・カローラ・セダン・コンセプト』全25枚かなり大胆なデザインをまとったカローラコンセプト。なぜここまでチャレンジできたのか。担当デザイナーはこう思いを語る。