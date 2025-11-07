高市首相は経済安全保障についての会議に出席し、経済安全保障推進法の改正に向けた検討を閣僚に指示しました。高市首相「この内閣では、大胆な危機管理投資、これによって力強い経済成長を目指すということとともに、経済安全保障の確保を確実なものにしてまいります。経済安全保障推進法の改正に向けて早急に検討を開始してください」高市首相は、経済安全保障推進法が成立し3年が経った事などを踏まえ「国際情勢はかつてない速