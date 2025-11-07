鈴木農相は７日、中国の禁輸措置で輸出が止まっていた水産物の出荷を再開したことを明らかにした。輸出再開は約２年ぶり。農林水産省によると、今月５日に北海道産の冷凍ホタテ６トンを中国向けに出荷した。１０日には青森県産の塩蔵ナマコ６００キロ・グラムも発送する予定だという。東京電力福島第一原子力発電所からの処理水放出を受け、中国政府は２０２３年８月に日本産水産物の輸入を全面禁止した。日中両政府の合意を受