元銚子市議会議員の男が、千葉県銚子市で酒に酔った状態で車を運転し、停まっていた乗用車に衝突した疑いで書類送検されました。元銚子市議会議員の椎名亮太容疑者（41）は10月、銚子市の路上で酒に酔った状態で車を運転し、停まっていた乗用車に衝突した疑いで書類送検されました。事故をおこした後、椎名容疑者は車内で寝ていて、駆けつけた警察官に起こされたということです。椎名容疑者から基準値を超えるアルコールが検出され