Photo: 小原啓樹 本当に賢いロボット掃除機って、君のことだったんだね。ロボット掃除機をはじめ数々のスマート家電を使ってきた私の持論は、家事を本当に任せたいなら中途半端なモデルではなく、思い切ってハイエンドを選ぶべきということ。鳴り物入りで導入したスマート家電に「けっきょく自分でやったほうがラクだった…」と後悔させられたこともありますし、ロボット掃除機に対しても100