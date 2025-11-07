日本ハムは7日、2026年シーズンのコーチングスタッフを発表した。2026年コーチングスタッフは以下の通り。◆ 1軍監督：新庄剛志ヘッドコーチ：林孝哉投手コーチ ：武田久投手コーチ：加藤武治打撃コーチ：横尾俊建バッテリーコーチ：山田勝彦内野守備走塁コーチ：谷内亮太外野守備走塁コーチ：森本稀哲野手コーチ：松本哲也投手コーディネーター：金子千尋打撃コーディネーター：佐藤友亮___________________________________