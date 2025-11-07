2026年1月期のフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』で、福士蒼汰が主演を務めることが発表された（※）。 参考：福士蒼汰「“自分”というものは5年前まではゼロに近かった」30代は“動き回ること”を意識 本作は、警視庁の広報課を舞台に、報道対応や情報統制といった“見えない現場”を描く社会派ドラマ。かつて捜査一課への昇進を目前にしていた刑事・今泉麟太郎（福士蒼汰）は、過去の出来事をきっかけに広