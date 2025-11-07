今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『ウインナー揚げ【きりたんの超雑レシピ #71】』という鶏ささみさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）＜作り方(簡易版)＞・紫蘇の穂から実を取る。・春巻きの皮を半分に切る。・小麦粉と水を合わせてノリを作る。・ポールウインナーと紫蘇の実を春巻きの皮で巻き、端を小麦ノリで接着する。・170〜180度の油で1分強揚げる。・ケチャップ・カレー粉・ウスターソースを