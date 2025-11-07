「つらい時こそ笑ってみな」ABEMA出演がきっかけで話題になった、女性彫り師のてんてんさんが近影を公開し、そのビジュアルを絶賛されている。「常にワクワクしてたいし常に楽しくないとね？つらい時こそ笑ってみな」とインスタグラムにつづり、金髪を胸元に下ろした自撮りショットをアップ。デコルテや胸元に彫ったタトゥーをあらわに「ワクワクしたいと願いながら過ごしてたよ」とつづっている。SNSでは「今日も、お