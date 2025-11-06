身長110センチの母親として話題になった車椅子の元キャバ嬢が、我が子を殺害--。警視庁北沢署は11月4日、東京都世田谷区松原の集合住宅内の自宅で長女の優愛ちゃん（生後３ヶ月）を殺害したとして職業不詳・鈴木沙月容疑者（28）を殺人容疑で逮捕した。 〈画像〉生まれたばかりの小さな娘と手をつなぐ鈴木容疑者の投稿、画像には夫や家族への感謝のメッセージを添えていた 赤ちゃんの首の両側や背中、腹にも刺し傷、トイレ