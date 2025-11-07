タレントのRIKACO（59）が5日、自身のインスタグラムを更新。ブランドアイテムを取り入れた“秋”のコーディネートを公開し、自然体の魅力を見せている。【写真】「最近更に綺麗になった気が…」RIKACOが披露したブランドアイテムを取り入れた秋コーデ投稿では、「秋だねー好きだなーこの季節 もう少し楽しみたいなぁー」とコメントを添え、白シャツに「リーバイス」のジーンズ、「エルメス」のベルトを合わせたシンプルで洗練