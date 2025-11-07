熊本市は4歳の女の子が腸管出血性大腸菌（O157）に感染し、合併症も発症したと発表しました。 O157に感染したのは、熊本市に住む4歳の女の子です。 女の子は10月29日、発熱や腹痛の症状を訴え、医療機関で受診しましたが、原因は分かりませんでした。 その後も症状が続いたことから、入院して調べたところ、溶血性尿毒症症候群（HUS）の発症がわかり、さらに詳しい検査の結果、O157の感染が判明しました。女の子は現在も入院し