高市総理はきょう、先端技術をめぐる国際的な開発競争の激化などを踏まえ、経済安全保障推進法の改正を早急に検討するよう、小野田担当大臣に指示しました。高市総理「変化や新たな課題に対して、迅速かつ強力に対応していく必要があります。大胆な危機管理投資、これによって力強い経済成長を目指すということと共に、経済安全保障の確保を確実なものにしてまいります」高市総理はけさ、経済安全保障推進会議を開き、国際情勢が複