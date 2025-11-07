7日の衆議院予算委員会で、高市総理の“働きすぎ”を心配する声があがった。【映像】齋藤健議員「心配しております」総理に語りかける様子質問に立った自民党の齋藤健元経済産業大臣は、「心配しておりますのはあまりにハードワークなんじゃないかなということであります。就任直後にASEAN、それから日米・日中・日韓首脳会談をこなし、そしてAPEC、そして帰ってきたら連日国会ということで、さすがに『働いて働いて働いて』と