阪神は７日、１１月１０日に開催される「高知県阪神タイガース優勝記念パレード」の参加メンバーを発表した。参加メンバーは急きょ変更となる場合がある。◆参加メンバー藤川球児監督、工藤泰成、門別啓人、早川太貴、石井大智、ラファエル・ドリス、中川勇斗、嶋村麟士朗、高寺望夢、前川右京、江本孟紀氏、中西清起氏