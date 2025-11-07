中国のBYDに続き、韓国の現代自動車（ヒョンデ自動車）グループのキアが電気自動車（EV）で日本に進出する。第1弾として中型バン「PV5」を2026年春に発売する。 バンは主に貨物を運搬する屋根付きの商用向けの自動車だ。その中で日本ではEVバンの品揃えは少ない。一方で、企業などの脱炭素化の流れは強くなっており、市場は拡大すると見込む。1年目は法人向けを中心に1000台の販売を目指す。 親会社の現代の日本法