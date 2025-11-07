7日朝、福岡県太宰府市の九州自動車道下りでトラック同士の追突事故があり、付近は一時およそ20キロ渋滞しました。 警察によりますと、午前7時すぎ、太宰府市向佐野の九州道下りで、追い越し車線を走行していた大型トラックに準中型トラックが追突しました。この事故で、追突したトラックを運転していた40代の男性が左足の痛みを訴え、病院に搬送されました。意識はあるということです。現場は太宰府インターと筑紫野イ