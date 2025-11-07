セガサミーホールディングス [東証Ｐ] が11月7日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比67.3％減の108億円に大きく落ち込み、通期計画の560億円に対する進捗率は19.3％にとどまり、5年平均の50.5％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比2.3倍の451億円に急拡大する計算に