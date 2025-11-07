アジア株下落、米ハイテク安や景気減速懸念上海株は下値限定的「独身の日」消費回復期待 東京時間11:14現在 香港ハンセン指数 26249.03（-236.87-0.89%） 中国上海総合指数 4001.97（-5.79-0.14%） 台湾加権指数 27729.06（-170.39-0.61%） 韓国総合株価指数 3944.88（-81.57-2.03%） 豪ＡＳＸ２００指数 8799.00（-29.27-0.33%） アジア株は総じて下落、前日の米株安が懸念されてい