７日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、ついにトキ（高石あかり）がヘブン（トミー・バストウ）の女中になることを決心する。三之丞（板垣李光人）から生活の窮状を聞いたトキは、タエ（北川景子）とともに松野家で一緒に住もうと誘うが、三之丞はそれを断る。そして冬が来る前になんとか生活を立て直さなければ「凍死…その前に餓死かな」などといい、トキを心配させる。さらにトキは、物乞いをしているタ