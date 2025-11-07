ドジャースのウィル・スミス捕手が６日（日本時間７日）、米ＮＢＣ「Ｔｏｄａｙ」にインタビュー出演。ワールドシリーズ連覇は妻の・カラさんの存在が大きかったことを明かした。前日に慈善活動の一環として、チキンフィンガーで有名な「ＲａｉｓｉｎｇＣａｎｅ’ｓ」で店員役を務めたスミス。インタビューはその際に撮影されたとみられ、妻のカラさんについて「彼女から学ぶことはたくさんある。本当に彼女は最高で、いつも