ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。【写真】リピーター殺到！ネコカフェが併設された人気マッサージ店11月7日（金）放送の同番組では、「マッサージ店とネコカフェを行き来する看板ネコ」や「捨てネコ問題に立ち向かう13歳」などを紹介する。◆癒やしが2倍に!?千葉県市川市にある人気のマッサージ店。この店では施術中、客の足元で眠る人懐こいネコち