ロサンゼルス・レイカーズは、11月6日（現地時間5日、日付は以下同）にホームのクリプトドットコム・アリーナでサンアントニオ・スパーズを118－116で振り切り、今シーズンの戦績を7勝2敗とした。 5連勝はヒューストン・ロケッツと並んで現在リーグ最長タイ。ウェスタン・カンファレンスで、レイカーズ（7勝2敗）はオクラホマシティ・サンダー（8勝1敗）に次