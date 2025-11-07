7日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数403、値下がり銘柄数934と、値下がりが優勢だった。 個別ではサイオスが一時ストップ高と値を飛ばした。ソネック、イチケン、ニッカトー、トーソー、サンセイなど7銘柄は年初来高値を更新。ホリイフードサービス、メディシノバ・インク、ヘリオステクノホールディング、横浜丸魚、マイネットは値上がり率上位に買われた。