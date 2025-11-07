11月14日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『ドキンちゃんとあかちゃんまん』しょくぱんまんに、あいたくなっちゃった、ドキンちゃん。バイキンじょうを、とびだして、しょくぱんまんに、あいにいくよ！でも、ふたりで、はいたつにいきたいのに、あかちゃんまんも、ついてきちゃった！さんにんで、なかよく、サンドイッチのはいたつに、いくんだけど……？ほかに…『こむすびまんとフランケンロボくん』かぜのむくま