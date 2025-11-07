Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È¸þ°æ¹¯Æó¤¬¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î²¬Â¼Î´»Ë¤ÈÌðÉô¹ÀÇ·¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÍÙ¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡Û¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤òÍÙ¤ëÌÜ¹õÏ¡¡õ¸þ°æ¹¯Æó¡õ¥Ê¥¤¥Ê¥¤¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow Man¤È¥Ê¥¤¥Ê¥¤¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È ¢£²¬Â¼Î´»Ë¡õÌÜ¹õÏ¡¡õ¸þ°æ¹¯Æó¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡È¤ª¤«¤á¤á¤³¤¸¡É¥³¥é¥Ü Snow Man¤Ï¡¢11·î5ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Î¥ê¥êー