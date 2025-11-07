ビジネスエンジニアリング [東証Ｐ] が11月7日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比39.6％増の33.9億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の52億円→60億円(前期は46.7億円)に15.4％上方修正し、増益率が11.1％増→28.2％増に拡大し、従来の10期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月