7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ114481 4.5 42490 ２. 日経Ｄインバ 2263060.66076 ３. 日経ベア２ 1311018.1 149.2 ４. 楽天Ｗブル 1033217.4 50380