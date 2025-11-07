阪神は7日、高知県で今月10日に開催される「優勝記念パレード」に参加するメンバーを発表した。優勝記念パレードは午後1時15分〜午後2時に行われ、高知大丸東館（帯屋町1丁目）付近〜からひろめ市場（同2丁目）前まで、二階建てのオープンバスに乗って移動する。参加予定メンバーは以下の通り＜監督＞藤川球児監督＜選手＞工藤泰成、門別啓人、早川太貴、石井大智、ラファエル・ドリス、中川勇斗、嶋村麟士朗、&#37060