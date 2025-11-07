乃木坂46が、2026年1月14日に約7年振りとなるオリジナルアルバムの発売を発表した。タイトルは『My respect』。また、アルバム発売を記念したライブを2月22日・23日の東京・有明アリーナにて＜乃木坂46 5th ALBUM MEMORIAL LIVE 『My respect』＞の開催することも決定した。なお、YouTubeショッピングのストアカートからアルバム予約＆乃木坂46モバイル会員限定のチケット超最速先行応募もスタートするとのこと。乃木坂46のYouTube