チャンピオンズ・フランクフルト1回戦で勝利した早田ひな＝6日、フランクフルト（ゲッティ＝共同）卓球のチャンピオンズ・フランクフルトは6日、ドイツのフランクフルトでシングルスが行われ、女子は1回戦で早田ひな（日本生命）が韓国選手に3―2で勝って2回戦に進んだ。大藤沙月（ミキハウス）は2回戦でルーマニア選手に敗退。男子は1回戦で松島輝空（木下グループ）が韓国選手に勝った。2回戦の戸上隼輔（井村屋グループ）は