明日8日(土)にかけて北海道では平地でも積雪の可能性があり、車の運転などに注意が必要です。東日本や西日本は明日8日(土)は晴れて行楽日和の所が多いですが、明後日9日(日)は広く冷たい雨が降るでしょう。東京都心の最高気温は13℃と、12月上旬並みの寒さが予想されます。厚手のコートなどでしっかりと防寒対策をしてお過ごしください。8日(土)にかけて北海道は平地でも積雪明日8日(土)にかけて北日本の上空には寒気が流れ込む影