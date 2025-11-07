全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新宿駅のタイ料理店『バンコク屋台カオサン』です。タイ本場の屋台の味を新宿で堪能店前にふわっと漂うジャスミンライスの香り。駅ナカのにぎわいと、飛び交う「コップンカー」の声。ここ、ほんとにタイの屋台そのままだ。創業者涌井征男さんが「スパイスに魅せられ」て、1992年高田馬場でタイ国ラーメン「ティーヌン」をオープン。以