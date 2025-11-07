日本相撲協会は７日、福岡国際センターで大相撲九州場所の取組編成会議を開き、初日の十両と幕内、２日目の幕内の取組を決めた。先場所優勝の横綱・大の里（二所ノ関）は初日に過去３勝２敗の小結・高安（田子ノ浦）、２日目は２場所連続で敗れている伯桜鵬（伊勢ケ浜）と対戦が決まった。この日は福岡・西区にある部屋で立ち合いの確認や基礎運動を行った。部屋頭として掃除を指示するなど周囲にも気を配った。「しっかり出来