ひろはこ連携推進実行委員会は、弘前市及び函館市への相互誘客や観光消費拡大を目的に、北海道応援キャラクターの「雪ミク」と連携した「ひろはこ冬の観光キャンペーン」を展開します。今年で最後となる本キャンペーンは、2025年12月1日(月)から2026年3月22日(日)まで開催されます。 雪ミク×ひろはこ「ひろはこ冬の観光キャンペーン」 開催期間：2025年12月1日(月)〜2026年3月22日(日) ※ポスター掲示は11月上旬