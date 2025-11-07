報道、スポーツ、バラエティーと幅広く活躍するカンテレ入社2年目の田中友梨奈アナウンサー(23)がこのほど、大阪市内でよろず～ニュースの取材に応じた。関西注目株の女性アナが共演者とのやりとり、プライベートでの音楽活動、理想のアナウンサー像について語った。 【写真】雰囲気が全然違う！タナカユリナ名義で音楽用のアカウントを開設 バラエティー番組「フットマッ