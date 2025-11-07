オカベから、冬季限定「平延べうどん」が登場。今シーズンの販売が開始されました。昨シーズンは58万食を完売した、年々人気の高まっている商品です。 オカベ 冬季限定「平延べうどん」 オカベの「平延べうどん」は、厳選した北海道産小麦を使用し、麺の甘みを最大限に引き出した冬季限定商品です。お出汁とのからみもよく、寒さが増すこれからの季節に、釜揚げやお鍋のシメとしてぴったりな一品です。 特長1