日本ハムは7日、2026年のコーチングスタッフが決まったと発表した。陣容は以下の通り。【1軍コーチングスタッフ】監督 新庄剛志ヘッドコーチ林孝哉投手コーチ 武田久投手コーチ 加藤武治打撃コーチ 横尾俊建バッテリーコーチ山田勝彦内野守備走塁コーチ谷内亮太外野守備走塁コーチ森本稀哲野手コーチ松本哲也 投手コーディネーター金子千尋打撃コーディネーター佐藤友亮【ファ