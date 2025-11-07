一般社団法人ACCは、30歳以下の若手を対象としたプログラム、第6回「ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION(ACCヤングコンペ)」の最終審査となる公開プレゼンテーションを2025年11月5日(水)に行いました。審査の結果、グランプリには佐々木 響平さん(博報堂Gravity)、長澤 南帆さん(博報堂Gravity)、田中 茉莉奈さん(OUWN)が企画した「KAMO SHiRENAi」が選ばれました。 第6回「ACC YOUNG CREATIVITY COMPETITION」グランプリ決定&