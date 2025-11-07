就活支援を行うLDCが運営する、完全無料の面接・グループディスカッション(GD)練習サービス「BAKAZU」が、2025年10月31日に大幅リニューアルしました。累計参加者は1,000名を突破し、利用満足度は4.8／5.0を誇る人気サービスです。今回のリニューアルでは「公式HPの開設」と「フィードバックシート(評価表)の刷新」が行われ、より実践的な環境が整いました。 「BAKAZU」リニューアル 公式HP： https://bakazu.jp/