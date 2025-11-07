７日午前６時５５分頃、東京都足立区の警視庁西新井署関原三丁目交番の１階で、同交番に勤務する男性巡査長（３２）が頭から血を流して倒れているのを上司が見つけた。巡査長はその場で死亡が確認された。近くに貸与された拳銃があり、同署は拳銃で自殺を図ったとみている。発表によると、巡査長は６日午後３時半から１人で当直勤務中だった。同署管内の交番を巡視していた上司が倒れている巡査長を発見した。